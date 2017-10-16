Переговоры президентов Азербайджана и Армении - Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна имеют очень важное значение для укрепления позиции Азербайджана в урегулировании карабахского конфликта, сказал в интервью haqqin.az глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов, комментируя сегодняшние переговоры двух президентов в Женеве.

Как считает С.Сеидов, от многих предыдущих данную встречу отличает именно то, что сторонами не было выдвинуто никаких предварительных условий не выдвигали и переговоры состоялись, несмотря на то, что армянская сторона последнее время категорически отказывалась от каких-либо совместных обсуждений вопроса карабахского конфликта.

Проведение встречи без каких-либо предусловий и положений - показатель того, что позиция у Азербайджана сегодня четкая, однозначная и сильная, и так именно и оцениввают ее как собственно посредники, так и армянское руководство и покровительствующие Еревану силы, отмечает глава азербайджанской делегации в ПАСЕ.

«Мы еще раз продемонстрировали и всему мировому сообществу, и самой Армении, что если они настаивают на переговорах по разрешению конфликта, то они должны вестись исключительно на условиях Азербайджана», - сказал он.

По мнению депутата, на сегодняшний день самое большое достижение нашей страны именно то, что Азербайджану удалось-таки убедить страны - сопредседатели МГ ОБСЕ, а также руководство Армении, что ведение переговоров по урегулированию карабахского конфликта возможно исключительно при обоюдном отказе строн от выдвижения каких-либо предусловий.