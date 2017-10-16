"Никакого кардинального прорыва от встречи Алиева и Саргсяна в Женеве ждать не стоит". Об этом haqqin.az заявил политолог Дмитрий Некрасов. Но, вместе с тем, он считает, что такого рода конфликты, как карабахский, не решаются в ходе одной встречи.

"Слишком много обид у сторон друг на друга, поэтому я не думаю, что эта встреча ознаменуется какими-то прорывными решениями. Но, в любом случае, лучше встречаться, чем воевать", - сказал он.

Также Д.Некрасов считает, что сторонам не стоит особо расчитывать на посредников: "Россия, США и Европа извлекают свою выгоду из этого конфликта, дипломаты этих стран сидят в теплых кабинетах и рассуждают о высоких материях, тогда как народы Армении и Азербайджана уже более 20 лет страдают от этого конфликта. Я считаю, что лучший рецепт решения данного конфликта - это чтобы сами конфликтующие стороны договорились о мире. Ведь вы - соседи, а потому всегда сможете найти общий язык без посторонней помощи. А конфликтуя, вы даете повод другим странам вмешиваться в ваши дела. Вы должны сами найти такую формулу решения, чтобы выбить из их рук рычаги давления на вас. Прежде всего это в интересах и армянского, и азербайджанского народов", - сказал он.