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Евреи просят не пускать к власти в Австрии экстремистов

 

Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор поздравил Себастьяна Курца с победой его Австрийской народной партии на парламентских выборах и призвал политика не брать в новую коалицию "экстремистскую" Австрийскую партию свободы, сообщает РИА Новости.

Представители ЕЕК выразили серьезную озабоченность популярностью ультраправой Австрийской партии свободы, которая по предварительным результатам получила более 25% голосов и заняла второе место, обойдя левоцентристскую Социал-демократическую партию Австрии уходящего со своего поста канцлера Кристиана Керна.

"Мы настоятельно призываем господина Курца сформировать коалицию центристских партий, избежав опасного союза с ультраправой партией. Партии, чья политическая платформа основана на неприкрытой ксенофобии, нетерпимости и преследовании иммигрантов, не должно быть места в правящем кабинете", — приводит пресс-служба слова Кантора.

По его словам, Европа в целом и Австрия в частности прекрасно знают, к чему ведет признание популистских и человеконенавистнических идеологий.

"Нельзя допустить, чтобы непререкаемый авторитет Австрии в послевоенной Европе, основанной на принципах демократии и прав человека, был принесен в жертву сиюминутной политической выгоде. Однажды увлечение опасным популизмом уже привело к ужасным и мрачным временам, которые ещё живы в памяти европейцев", — заявил президент ЕЕК.

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