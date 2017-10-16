В Киргизии начались митинги

В киргизском городе Таласе свыше 200 человек вышли на митинг и собрались возле здания местного штаба партии "Республика". Они не выдвигают никаких требований. Неизвестно, есть ли кто-то в самом здании штаба, сообщает Sputnik со ссылкой на МВД страны.

Предвыборный штаб Омурбека Бабанова и сам кандидат не имеют никакого отношения к митингу, сказали корреспонденту Sputnik в штабе: "Мы не имеем к этому никакого отношения. Бабанов сегодня несколько раз повторил, что никого не призывал выходить. Другого ответа у нас нет. Ничего не изменилось".

В понедельник днем Бабанов заявил на пресс-конференции, что не собирается захватывать власть. Также он призвал сторонников не поддаваться на провокации.

"В районе, где проходит митинг, закрылись банки и крупные магазины. Мнение собравшихся разнится — одни требуют, чтобы в Талас приехал Омурбек Бабанов, а другие хотят приезда Алмазбека Атамбаева", — сказал очевидец агентству.

По данным МВД, ситуация под контролем. Нарушений общественного порядка не зафиксировано. Провокаций тоже нет.