Болельщики, которые в день матча Лиги чемпионов «Карабах» - «Атлетико» отправятся на Бакинский Олимпийский стадион на собственных авто, смогут воспользоваться общественной парковкой.

В отличие от того, что имело место на первой игре с «Ромой», парковка стадиона будет открыта. Также стоит сообщить о том, что Бакинское транспортное агентство в этот раз решило не выделять экспресс-автобусы для болельщиков.

Напомним, что после матча с «Ромой» многие болельщики выражали свое недовольство тем, что парковка на территории стадиона в тот день была закрыта, а экспресс-автобусы ко времени окончания игры - не работали.

Матч «Карабах» - «Атлетико» состоится 18 октября в 20:00.