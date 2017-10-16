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«Атлетико» летит в Баку на самолете... «Карабах» оперативно

Автор: Отдел спорта 

Испанский футбольный клуб «Атлетико» прилетит в Баку сегодня, примерно в 22:00. Команда вылетела из Мадрида чартерным рейсом и проведет в полете около 6 часов.

Примечательно, что «Атлетико» летит в Баку на самолете «Азербайджанских авиалиний» под названием «КАРАБАХ».

На борт, помимо руководителей и членов основной команды, поднялись игроки молодежного «Атлетико», который проведет в Баку матч Юношеской Лиги УЕФА, а также 30 болельщиков и журналистов.

Сообщается, что самолет AZAL пролетит над Испанией, Италией, Хорватией, Боснией, Сербией, Болгарией, Румынией, Черным морем и Грузией. Общее расстояние от Мадрида до Баку - 4467 км.

Между тем отдельный от команды приезд в Баку президента «Атлетико» Энрике Сересо запланирован на вторник.

Напомним, что матч «Карабах» - «Атлетико» состоится 18 октября на Бакинском Олимпийском стадионе. Эта игра 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов начнется в 20:00.

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