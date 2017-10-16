Курды заявили о начале масштабной войны с Ираком

Атаку на Киркук можно считать объявлением курдам войны, заявило руководство действующих в Ираке курдских вооруженных формирований пешмерга, передает РИА Новости.
Подчеркивается, что в атаке также участвует шиитское ополчение под руководством иранского Корпуса стражей исламской революции.
"Правительство аль-Абади — главный виновник развязанной против народа Курдистана войны, и оно заплатит большую цену за это нападение", — заявили курдские силы.
В пешмерга также обвинили некоторых членов партии Патриотического союза Курдистана в сговоре с иракскими силовиками и "большом историческом предательстве".
"Эти ответственные лица оставили ряд чувствительных позиций силам ополчения и КСИР без сопротивления", — заявили в пешмерга, заверив, что защитят все районы провинции от вражеских посягательств.