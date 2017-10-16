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Бои в иракском Киркуке вызвали рост цен на нефть

 

Мировые цены на нефть продолжают рост сегодня на фоне развития конфликта в иракском городе Киркук, где военные подразделения Ирака вступили в конфликт с курдскими отрядами пешмерга, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на настоящее время стоимость нефти марки Brent поднималась на 1,75%, до 58,17 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 1,46% — до 52,2 доллара за баррель.

Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября.

В понедельник иракские военные сообщили, что установили контроль над нефтяными месторождениями Баба-Гургур и Бей Хасан, пригородами Киркука Лайлан и Яйджи, военной базой К-1, аэропортом и рядом других ключевых нефтегазовых объектов. Кроме того, премьер Ирака Хайдер аль-Абади назначил нового и.о. губернатора провинции Киркук взамен Наджмаддина Карима, освобожденного от должности после присоединения провинции к референдуму о независимости в Иракском Курдистане. Им стал Ракан аль-Джубури, сообщал телеканал Rudaw.

"Нефть Brent сейчас котируется на 1,4% выше, чем на момент закрытия пятничных торгов в Москве. Основной рост наблюдался сегодня утром: участники рынка реагируют на эскалацию конфликта между властями Иракского Курдистана и центральным правительством Ирака…. На динамику рынков нефти … повлияли появившиеся в выходные сообщения о том, что Саудовская Аравия может отложить проведение IPO компании Aramco", — говорится в обзоре аналитика компании "Сбербанк КИБ".

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