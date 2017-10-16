В Туркменистане ищут детей "врагов народа"

Родителям первоклассников ашхабадских школ выдали для заполнения по две формы. В первую из них необходимо вписать обычные данные о личности – фамилию и имя ребенка, номер школы и класс, дату и место рождения, национальность, название языков, которыми владеет имярек, и его домашний адрес, сообщает издание «ЦентрАзия».

Второй бланк содержит более специальные вопросы, относящиеся к близким родственникам ученика трех предшествующих поколений. Требуется указать фамилии и имена дедов и бабушек как по отцовской, так и по материнской линиям, а также обоих родителей и братьев/сестер, если таковые имеются.. а кроме того, дату и место рождения каждого из них, место их работы (должность) или учебы и адрес проживания. А вот в самой последней графе необходимо указать, привлекались ли означенные лица к судебной ответственности.

"Зачем такое нужно? – написала в АНТ мать первоклашки. – Хотят найти судимых? Или, наоборот, несудимых? Но сейчас практически в каждой семье кто-нибудь да отбывает наказание либо же вернулся из мест лишения свободы. Даже у директора школы и у многих учителей есть осужденные родственники".

Авторы сообщений считают, что таким образом спецслужбы через общеобразовательные учебные заведения собирают информацию о гражданах страны. И ладно бы просто информацию, которая могла бы характеризовать только самих этих людей, но ведь эти сведения "рикошетом" ударяют по репутации и будущей судьбе всего-то 6-7-летнего человека!

"Получается, что на людях с детства ставится клеймо "потомок судимого", от которого уже не отмыться, - с обидой пишет мать мальчика – ученика одной из столичных школ. – И куда потом этим детям идти, в какой вуз? Дорога им везде будет закрыта. Они что, думают, что склонность к криминалу, судимость передается человеку с генами?"

Источники недоумевают, почему не собираются сведения о предках, которые, скажем, за свой труд или достижения в разное время отмечались государственными наградами, грамотами; призовыми местами на учебных олимпиадах, славились спортивными успехами? Вот такие способности как раз и передаются новым поколениям, и из таких первоклашек можно было бы вырастить потенциально талантливых людей. Но нет, власти выискивают проштрафившихся, на чьих потомках они будут потом всю жизнь отыгрываться…

Добавим, что подобные анкеты туркменистанцы заполняют при поступлении в вуз, устройстве на работу, при новом назначении, отборе для участия в мероприятиях государственного масштаба и т.д. И если теперь дело дошло до первоклассников, то можно себе представить размах того контроля, которым накрыло страну и жизнь ее граждан.