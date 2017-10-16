У Ирана есть план на случай выхода США из ядерной сделки

Тегеран уже разработал план действий на случай выхода США из ядерной сделки, заявил журналистам спикер иранского парламента Али Лариджани.

"Недавно в парламенте мы обсудили меры, которые предпримем в случае, если американцы совершат те или иные шаги в данной связи", — отметил Лариджани.

По его словам, если Вашингтон выйдет из ядерной сделки, то пожалеет о своем решении.

Лариджани добавил, что иранский план предусматривает различные сценарии развития событий.

Иран и "шестерка" международных посредников в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Совместный всеобъемлющий план действий предусматривал снятие с Ирана экономических и финансовых санкций со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп отказался официально подтвердить перед Конгрессом факт соблюдения Ираном соглашения по ядерной программе. При этом он объявил, что США в непременном введут против Тегерана новые санкции и именно за поддержку тем международного терроризма.

В Тегеране же провозгласил, что страна автоматически выйдет из ядерной сделки в случае восстановления санкционных действий против него.