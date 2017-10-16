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Каталония может стать независимой до Рождества

 

В  отсутствие диалога с властями Испании регион может провозгласить независимость еще до Рождества (25 декабря). Об этом заявил министр внутренних дел правительства Каталонии Жоаким Форн, сообщает агентство Europa Press.

В понедельник глава Женералитета Карлес Пучдемон направил испанскому премьер-министру Мариано Рахою письмо, в котором предлагал начать переговоры по ситуации в Каталонии после прошедшего здесь референдума. В Мадриде назвали послание "несостоятельным" и "не проясняющим", реально ли провозгласила  Каталония о своей независимости. Испанские власти требуют ответить на этот вопрос до четверга, угрожая в противном случае задействовать 155 статью конституции страны, разрешающую приостановку автономного статуса региона.

Форн сообщил, что письмо было составлено на прошлой неделе на встрече членов каталонского правительства.

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