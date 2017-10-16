Хельсинская комиссия США 18 октября проведет слушания по карабахскому конфликту. В информации, опубликованной на сайте комиссии, говорится, что в ходе слушаний будут обсуждаться возможность возобновления конфликта в Карабахе, и роль США и ОБСЕ в предотвращении новой эскалации. В ходе слушаний выступят бывшие сопредседатели Минской группы от США Керри Кавано (1999-2001 гг.) и Джеймс Уорлик (2013-2016 гг.), а также директор программы Международной кризисной группы Магдалена Гроно.

В кратком обзоре слушаний приводится статистика потерь с обеих сторон в ходе боевых действий в 2016 году, а также утверждается, что в случае возобновления боевых действий в конфликт будут втянуты Турция, Россия и Иран.

Хельсинская комиссия перманентно возвращается к проблеме карабахского урегулирования, поскольку главным мандатом Хельсинской комиссии США является проведение мониторинга за соблюдением в странах ОБСЕ прав человека и требований Хельсинского Заключительного акта.

Что же нам обещают грядущие слушания? Окажут ли открытые прения позитивное влияние на карабахское урегулирование?

Однако же в начале нам необходимо задаться главным вопросом – а насколько честно и справедливо комиссия отстаивает принципы Заключительного акта? И еще один, не менее ключевой вопрос – беспристрастны ли американский публичные деятели, возглавляющие эту правительственную комиссию?

А разве деятелям, стоящим на страже подписанного брежневским СССР и фордовской Америкой, как и другими участниками Общеевропейского совещания Акта неизвестно, что Армения грубо нарушила восемь из десяти основных принципов Хельсинского Заключительного акта? Суверенное равенство, отказ от применения силы, неприкосновенность границ, территориальная целостность государств, решение конфликтов мирным путем, невмешательство во внутренние дела, уважение к правам человека и к основным свободам, сотрудничество между государствами, добросовестное выполнение условий международных договоров – все эти вольно интерпретируемые после Холодной войны основополагающие принципы на протяжении четверти века грубо нарушаются Арменией. Однако, по сей день Комитет так и не принял соответствующую резолюцию, осуждающую страну-агрессора. Наоборот, в своих слушаниях, Хельсинская комиссия в угоду не Акту, а всего лишь дипломатическому Такту, отчуждаясь от реалий конфликта, не стала называть своим именем свершившееся зло. И это вовсе не либеральная риторика, а важность констатации грубого нарушения международного права.

А может в умах и воззрениях членов комиссии произошла трансформация, и они решили по-новому взглянуть на вероломную аннексию в Южном Кавказе?!

Вышеупомянутый вопрос вызывает новый вопрос – а стоит ли ожидать перелома в умонастроении хорошо известного азербайджанским властям конгрессмена Кристофера Смита. Да-да, речь идет о главе этой комиссии, бывшем демократе, нынешнем республиканце К.Смите – одном из рьяных сторонников и инициаторов пресловутой 907 поправки к «Акту о поддержке свободы» Конгресса США в 1992 году. С легкой руки Смита против Азербайджана ввели санкции в самый разгар карабахского конфликта, когда Армения предавала огню и мечу азербайджанские населенные пункты.

Эта поправка была направлена на оправдание армянской агрессии и критику Азербайджана, а также на запрет экономической помощи США официальному Баку. Эта поправка, соавтором которой является один из самых активных лоббистов «Великой Армении» в США Кристофер Смит, нанесла грандиозный ущерб экономическим интересам Азербайджана.

Новорожденная азербайджанская демократия, с одной стороны находящаяся под прессингом бывшей метрополии, а с другой – зарождающейся армянской интервенции, вдобавок ко всем своим бедам и страданиям, лишилась и экономической помощи колыбели мировой демократии. Всю свою сознательную жизнь Смит преданно лоббировал интересы воинственной Армении: раскручивал идею сепаратистской «НКР», призывал к признанию пресловутого геноцида и пересмотру отношений с Азербайджаном и Турцией, денно и нощно внедряя в общественное сознание «бессмертный армянский вопрос». Смит – в авангарде американо-армянского движения. Сразу же после апрельской войны, возмущенный до глубины души деоккупацией стратегических высот в Карабахе, Смит горячо и рьяно призывал к установлению мониторинга на линии соприкосновения войска – дескать, главное – это сохранить желанный статус-кво.

Самый свежий факт - буквально на дня один из самых известных руководителей Армянского национального комитета Америки (АНКА) Арам Хампарян на своей странице в Twitter опубликовал фото своей встречи с Кристофером Смитом. Под этим фото А.Хампарян открыто признал, что часто встречается и консультируется со Смитом во имя успеха «армянского дела».

Но это всего лишь одна сторона медали Смита. Есть еще вторая – более потертая и ангажированная. Именно этот американский конгрессмен еще два года назад представил в Конгресс «Акт о демократии в Азербайджане», предусматривающий немедленное введение санкций в отношении высокопоставленных азербайджанских чиновников. Мало того, что инициатива Смита была направлена на подрыв стратегического партнерства Вашингтона со своим испытанным союзником в Южном Кавказе, так основная фабула законопроекта сводилась опять-таки к пресловутому армянскому вопросу - Азербайджан не может сохранять контроль над Карабахом, ибо не может гарантировать не только права собственных граждан, но и нацменьшинств. Смит обвинял официальный Баку в нарушении взятых на себя международных обязательств по защите прав человека. Возможно в Баку и есть определенные проблемы. Никто этого не оспаривает и не отрицает. Но справедливость обязывает Смита затронуть и проблему диктатуры полевых командиров в Ереване, не так ли? Или американский конгрессмен не замечает расстрела демонстраций, узурпацию власти, подавление инакомыслия, становление военно-казарменного режима в оккупированном Карабахе, дело «Сасна Црер»… Ни одного слова против Армении, и сознательная, кипучая, всецелая борьба против Азербайджана. Что же это за склоненная к одной столице чаша весов? Ведь Еревану далеко до Хельсинки?! Неужели этого не понимают в Вашингтоне?!

У Смита есть хорошая возможность обмануть наши ожидания и опровергнуть царящее в Баку мнение о предопределенности его выбора. Но все же, давайте подождем до 18 октября. Что на сей раз предпримет хранитель расшатавшейся Хельсинской системы?