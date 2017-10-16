Американцы приехали мириться с Эрдоганом

Делегация США прибыла в Турцию для урегулирования кризиса в отношениях между Вашингтоном и Анкарой, сообщает Haber7.
Ожидается, что сегодня у американской делегации состоятся переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
Напомним, что ранее Америка приостановила выдачу виз турецким гражданам в ответ на арест в Турции сотрудника генконсульства США.
В свою очередь власти Турции, комментируя факт ареста сотрудника генконсульства, отметили, что тот имеет причастность к движению Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в организации госпереворота в стране.
Взаимообразно Турция приостановила выдачу виз гражданам США.