Сразу после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Женеве президент РА Серж Саргсян рассказал об итогах его бесед представителям армянской диаспоры в посольстве Армении в Швейцарской Конфедерации. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу главы армянского государства.

«Несколько минут назад завершилась встреча с президентом Азербайджана: каких-либо конкретных договоренностей, так сказать, у нас нет касательно вариантов решения проблемы. Но мы договорились принять меры для дальнейшего ослабления напряженности, чтобы на передовой у нас не было жертв. Должен сказать, что и президент Азербайджана, и я в этом глубоко заинтересованы», – сказал президент РА.

«Ильхам Алиев так же, естественно, прекрасно понимает сложность проблемы, как и я, но это такой вопрос, у которого никогда не будет простого решения. Но в одном хочу, чтобы вы все были уверены: для нас не может быть решения, которое может так или иначе нарушить безопасность Карабаха. Единственным для нас решением является то, чтобы Карабах был вне состава Азербайджана. Никогда ни один армянский руководитель не сможет принять и реализовать такого решения, и с этой целью мы сделаем всё, наряду с этим обеспечивая развитие Армении, экономически укрепляя нашу страну», – отметил армянский лидер.