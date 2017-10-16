Авторитетное испанское издание Marca подготовило репортаж о трех испанцах из футбольного клуба «Карабах», который в среду будет противостоять мадридскому «Атлетико» в 3-м туре групповой стадии Лиги чемпионов.

Это – футболисты Мичел Мадера и Дани Кинтана, а также тренер Рубен Селлес.

«Мы очень много времени проводим на базе, - рассказывает Мичел. – Наша база похожа на отель. Живем в номерах парами. Мы – испанцы – постоянно бываем вместе. Помогает, когда рядом с тобой твои соотечественники. В городе тоже много испанцев».

«У нас в раздевалке есть испанцы, бразильцы, азербайджанцы..., - говорит Дани Кинтана. - Мы говорим на английском языке, и когда наш главный тренер говорит по-русски, нам переводят на английский».

Кинтана перешел в «Карабах» в 2015 году. В том же году в клуб пришел Рубен Селлес, вошедший в тренерский штаб Гурбана Гурбанова.

«С Гурбаном Гурбановым я общаюсь по-русски, а с остальными - по-английски. У нас в команде многообразие, но это - не проблема», - говорит Селлес.

Все трое испанцев с нетерпением ждут матча с «Атлетико».

«Эта одна из лучших команд Европы, - говорит Мичел. - «Атлетико» дважды играл в финале Лиги чемпионов, и мы знаем, что нам будет очень сложно. Но мы сделаем все возможное во встрече с нашими соотечественниками. Это - историческое событие.

Если я не ошибаюсь, «Карабах» еще ни разу не играл с испанской командой, и это еще один стимул. Для нас игра с «Атлетико» - это подарок, которого мы добились. И сейчас мы должны наслаждаться этим по максимуму».

«Сыграть с «Атлетико» - это великая мечта, - продолжает Рубен Селлес. – То же самое относится и к «Челси» и к «Роме». Это команды высочайшего уровня. Наш сон окончательно станет явью, когда мы поедем в Мадрид, потому что там будут наши семьи и друзья.

В матче с «Атлетико» мы постараемся завладеть инициативой, бороться и создать три-четыре голевых момента, которые должны использовать. И попытаемся "закрыть" ключевых игроков соперника».

«Мы хотим, чтобы наши болельщики получили удовольствие, как то было в игре с «Ромой», - заявил Кинтана.

Болельщики видят в «Карабахе» символ своего прошлого – города Агдама, оставленного из-за войны, пишет Marca.

«У клуба необычная история, и она связана с сегодняшним «Карабахом», - считает Селлес. – В клубе много людей, которые жили там или играли в те годы в команде. Либо их семьи и друзья оттуда. «Карабах» напоминает о конфликте, который стремятся решить мирным путем».

«Когда вы хотите мотивировать команду, достаточно рассказать об истории клуба, о том, что есть много беженцев, для которых Карабах является символом, - говорит Дани Кинтана. – Мы играем в Баку. Это лучший город, в котором я когда-либо жил. Здесь очень качественная жизнь. В Азербайджане перенимают хороший опыт. Азербайджанцы очень уважают остальной мир».

Матч «Карабах» - «Атлетико» состоится 18 октября на Бакинском Олимпийском стадионе и начнется в 20:00.