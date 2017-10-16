США призвали остановить войну между курдами и иракцами

В понедельник миссия США в Ираке выразила обеспокоенность столкновениями правительственных сил и курдских вооруженных формирований в Киркуке и призывает к мирному решению проблем в спорном регионе, передает РИА Новости.

«Мы очень обеспокоены сообщениями о насилии в Киркуке и сожалеем о жертвах. Мы призываем все стороны немедленно прекратить боевые действия и восстановить спокойствие, в то время как мы продолжаем работать с центральными и региональными властями (Ирака) для снижения напряженности и предотвращения новых столкновений»,- говорится в распространенном заявлении миссии.

«Мы поддерживаем мирную деятельность объединенной администрации центрального и регионального правительств в соответствии с Конституцией Ирака во всех спорных районах. ИГ остается врагом Ирака, и мы призываем все стороны сосредоточиться на завершении освобождения страны от этой угрозы», — отмечается в документе.