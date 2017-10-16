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Рамиль Усубов рассказал об арестах геев

 

Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов ответил на обращение Комиссара Совета Европы по правам человека Нильса Мужниекса о предоставлении информации в связи с задержаниями в Баку представителей сексуальных меньшинств.

Как сообщает АПА, в ответном письме Рамиль Усубов подчеркнул, что меры в отношении представителей сексуальных меньшинств приняты были в Баку в связи с поступившими властям многочисленными жалобами от граждан.


«На основании поступивших жалоб 15-30 сентября в Баку были проведены профилактические мероприятия, в результате которых из числа сотен представителей сексуальных меньшинств, собравшихся в различных частях города, задержаны были всего 83 человека, совершивших мелкое хулиганство с грубым нарушением общественного порядка и намеренно не подчинившихся сотрудникам полиции, обеспечивавшим общественный порядок на  территориях.

В отношении задержанных осуществлены установленные законодательством процедуры оформления. В связи с тем, что совершение задержанными лицами правонарушений было доказано в судебном порядке, в соответствии со статьями 510 (мелкое хулиганство) и 535.1 (преднамеренное неподчинение законным требованиям сотрудника полиции) Кодекса об административных проступках 56 из них были подвергнуты административному аресту сроком от 5 до 30 дней, 18 человек оштрафованы и 9 лицам сделано предупреждение»,- говорится в документе.

В своем письме Р. Усубов также отметил, что у задержанных представителей сексуальных меньшинств были обнаружены опасные инфекции: «Согласно результатам обследований, у 32 человек были обнаружены разные венерические заболевания, в том числе у 16 человек – сифилис, у 6 – СПИД, у 6 – ВИЧ и еще у двух – гепатит».

По словам министра, заявления о том, что права задержанных представителей сексуальных меньшинств были нарушены, не имеют основания: «В Азербайджане права всех групп населения обеспечиваются без каких-либо ограничений. Ситуация с представителями сексуальных меньшинств в нашей республике не отличается от ситуации в большинстве государств Европы», - сказал он.

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