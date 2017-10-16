Евросоюз требует от Армении закрыть Мецаморскую АЭС

Евросоюз в обмен на сотрудничество требует от Армении закрыть атомную электростанцию. По мнению армянских экспертов, под этим требованием скрывается намерение ослабить позиции Еревана. Страна может оказаться на пороге энергетического кризиса, сообщает Sputnik.

В переводной версии соглашения с ЕС, опубликованной на официальном сайте МИД страны, говорится, что Армения, прекратив эксплуатацию Мецаморской атомной электростанции, должна предпринять шаги по замене производственных мощностей, призванных обеспечить энергобезопасность страны.

Отметим, что подписание всеобъемлющего и расширенного соглашения о партнерстве Армения-ЕС запланировано на 24 ноября в Брюсселе в рамках саммита министров иностранных дел. Действовать оно начнет только после ратификации документа Арменией и всеми государствами - членами ЕС.