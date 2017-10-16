Назарбаев поздравил нового президента Киргизии

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил телеграмму Сооронбаю Жээнбекову в связи с избранием на пост президента Киргизии, сообщает Спутник со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Казахский лидер поздравил Жээнбекова с избранием на высокий пост и выразил уверенность, что под его руководством Киргизия достигнет новых успехов на пути динамичного развития.

"Я верю, что основанные на взаимовыгодном сотрудничестве отношения между Казахстаном и Кыргызстаном будут развиваться и дальше во благо наших стран. Желаю вам здоровья и успехов на ответственном государственном посту, а братскому кыргызскому народу — мирного неба и благополучия", — говорится в телеграмме.

Отметим, что выборы в Киргизии прошли в воскресенье. По предварительным данным, кандидат от СДПК Сооронбай Жээнбеков получил 52,55 процента голосов избирателей.