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Моника Беллуччи может стать "девушкой" Бонда По просьбе Крейга

 

В новом фильме о Джеймсе Бонде Дэниел Крейг выразил желание сыграть с Моникой Беллуччи. Артист настаивает, что именно она со своей зрелой красотой и очарованием может сыграть настоящую подругу тайного агента, пишет Россия 24.

Сейчас с Моникой ведутся переговоры, ее кандидатура пока не согласована. Однако если актриса согласится исполнить эту роль, то станет самой возрастной девушкой Бонда.

Беллуччи 53 года, а когда фильм выйдет на экраны, она отметит 55-летие, но 49-летнего исполнителя роли главного героя бондианы это не смущает.

Моника Беллуччи уже снималась в бондиане: в фильме "007: Спектр", который вышел в 2015 году, она сыграла роль Люсии Скиарры, а роль Бонда тогда также исполнил Крейг.

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