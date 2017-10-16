В новом фильме о Джеймсе Бонде Дэниел Крейг выразил желание сыграть с Моникой Беллуччи. Артист настаивает, что именно она со своей зрелой красотой и очарованием может сыграть настоящую подругу тайного агента, пишет Россия 24.

Сейчас с Моникой ведутся переговоры, ее кандидатура пока не согласована. Однако если актриса согласится исполнить эту роль, то станет самой возрастной девушкой Бонда.

Беллуччи 53 года, а когда фильм выйдет на экраны, она отметит 55-летие, но 49-летнего исполнителя роли главного героя бондианы это не смущает.

Моника Беллуччи уже снималась в бондиане: в фильме "007: Спектр", который вышел в 2015 году, она сыграла роль Люсии Скиарры, а роль Бонда тогда также исполнил Крейг.