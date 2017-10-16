Турецкая армия понесла потери на севере Ирака

Двое турецких военных погибли и трое получили ранения на севере Ирака при взрыве самодельной бомбы, заложенной членами террористической ПКК, сообщает телеканал NTV со ссылкой на Генштаб Турции.
"В районе Зап Северного Ирака при взрыве самодельного взрывного устройства, заложенного членами сепаратистской террористической организации ПКК, погибли два наших товарища. Трое получили ранения, один находится в тяжелом состоянии. В ходе прошедшей после этого воздушной операции уничтожено восемь террористов", — сообщил турецкий Генштаб.