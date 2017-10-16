В Хачмазе автомобиль врезался в телегу: есть погибший

В Хачмазе на части дороги Гяндоб - Ялама автомобиль марки Mercedes Vito столкнулся с лошадиной повозкой, сообщает АПА.
В результате аварии скончался житель села Гарадаг Будуг 62-летний Нуру Зейналов.
По факту ведется расследование.
В Хачмазе на части дороги Гяндоб - Ялама автомобиль марки Mercedes Vito столкнулся с лошадиной повозкой, сообщает АПА.
В результате аварии скончался житель села Гарадаг Будуг 62-летний Нуру Зейналов.
По факту ведется расследование.
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