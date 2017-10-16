Судя по нынешним переговорам президентов Азербайджана и Армении в Женеве, в многолетних попытках урегулирования карабахского конфликта появились новые тенденции.

Во всяком случае сопредседатели Минской группы, в частности американцы, с оптимизмом ждут результатов женевской встречи глав государств Армении и Азербайджана, обсуждавших представленные ОБСЕ базовые принципы урегулирования.

Отметим, несколько месяцев назад бывший сопредседатель Минской группы от США Ричард Хогланд нарушил негласное табу и опубликовал секретные тезисы проекта мирного плана, которые в настоящее время международные посредники предлагают Армении и Азербайджану.

План предусматривает, что окончательный правовой статус Нагорного Карабаха должен быть определен на основе консенсуса, имеющего обязательную юридическую силу. До определения правового статуса районы, входящие в состав бывшей Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), должны получить временный статус, который призван обеспечить гарантии безопасности и суверенитета Нагорного Карабаха.

Согласно плану, армянские войска должны покинуть шесть из семи районов Азербайджана, прилегающих к Нагорному Карабаху. Лачинский район частично остается под контролем армянских войск для создания сухопутного коридора между Арменией и Нагорным Карабахом.

В документе также отмечается, что долгосрочное урегулирование конфликта предусматривает возвращение всех беженцев в места своего постоянного проживания. И наконец, последний пункт проекта мирного договора рекомендует ввод в нейтральную зону на линии противостояния международных миротворческих сил, которые будут вести мониторинг ситуации.

«Мир в регионе мог бы поддерживаться благодаря хорошо организованным миротворческим мероприятиям, которые пользуются доверием конфликтующих сторон», - говорится в заявлении сопредседателей МГ.

Тем временем в беседе с haqqin.az бывший сопредседатель МГ ОБСЕ Мэтью Брайза выразил мнение, что камнем преткновения для азербайджанской и армянской сторон сейчас является их диаметрально противоположная позиция по поводу вывода армянских войск с занятых азербайджанских территорий и будущий политический статус Нагорного Карабаха.

По словам Брайзы, очевидным является то, что ни одна из сторон не соглашается с базовыми принципами.

«Никто не говорит этого. Одни заявляют, что у них проблемы с этими принципами, другие говорят, что, мол, в целом мы согласны, но у нас есть несколько небольших изменений», - подчеркнул американский дипломат.

Но несмотря ни на что, Брайза, как он отметил, верит, что окно возможностей для урегулирования конфликта пока еще остается открытым - президенты Азербайджана и Армении встретились, и это уже большой шаг вперед.

Встречу глав Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна считает отличной новостью и директор Кавказского проекта Международной кризисной группы Сабина Фрайзер.

«Теперь важно, чтобы их правительства начали готовить свои народы к компромиссу. Этот конфликт давно уже ждет решения, просто нужна политическая воля сторон», - сказала она.

И всё-таки, можно ли утверждать, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе может быть начато уже в ближайшее время?

На этот вопрос возможен положительный ответ, если будет выполнен ряд условий. Во-первых, будет ли достигнут реальный геополитический консенсус между США, Россией и Францией. Во-вторых, будет ли присутствовать готовность обществ в Армении и Азербайджане пойти на серьёзные и очень трудные компромиссы. На сегодня же наблюдается полное отсутствие доверия между сторонами конфликта, о чем свидетельствуют результаты социологических исследований, заявления различных политических сил и общественных организаций, публикации в прессе Азербайджана и Армении. Между тем международные посредники предпринимают последние в нынешнем году попытки привести стороны конфликта к общему знаменателю. И всё-таки, если процесс урегулирования начнётся, может ли он привести к долгожданному миру? Пример того же арабо-израильского конфликта говорит об обратном.