Пентагон о ситуации в Киркуке

Пентагон выступил с заявлением в связи с вхождением вооруженных сил Ирака в Киркук, сообщает CNN Turk.

Согласно заявлению, силы коалиции во главе с США находятся в районе Киркука, но не присутствовали на месте во время перестрелок.

"Мы не считаем, что им в данный момент угрожают, или что они в какой-либо опасности", — сказал представитель Пентагона полковник Роберт Мэннинг.

"Находящиеся в регионе высокопоставленные американские военнослужащие призвали ВС Ирака и силы пешмерга не использовать оружие друг против друга", - говорится в заявлении.

Роберт Мэннинг отказался говорить, прекратят ли США военную помощь курдам на севере Ирака после столкновений центрального правительства с курдскими отрядами самообороны.