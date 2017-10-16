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Шойгу: Война в Сирии близится к завершению

 

Операция против террористов в Сирии идет к завершению, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом, сообщает РИА Новости.

"Есть несколько моментов, которые требуют срочного решения и требуют обсуждения перспективы дальнейшего развития ситуации в Сирии", — отметил глава Минобороны.

Во время переговоров Шойгу также заявил, что Израилю и России, помимо вопросов военного и военно-технического сотрудничества, необходимо обсудить борьбу с терроризмом и ситуацию в регионе.

"В условиях усиления террористической активности в мире требуется сплоченность международного сообщества в борьбе с этим злом", — подчеркнул он.

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