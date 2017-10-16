Азербайджанский футболист Рауф Алиев вновь отличился в чемпионате Албании.



Команда «Кукеси», за которую выступает Алиев, играла дома против «Теуты». «Кукеси» победил со счетом 4:2, а азербайджанский форвард забил дважды – на 82-й минуте и 5-й добавленной. Правда, первый гол можно записать в актив Алиева лишь наполовину: после его удара защитник «Теуты» задел мяч головой.



Напомним, Рауф отличился и в прошлом туре в матче с клубом «Лушня».



С 13 очками после шести игр «Кукеси» занимает второе место в чемпионате Албании, отставая от лидера – «Скендербеу» – на 3 очка.