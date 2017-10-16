На Ирландию обрушился ураган: есть погибшие

В результате урагана "Офелия", обрушившегося на Ирландию, погибли три человека. Мужчина и женщина погибли в своих автомобилях в результате падения поваленных ураганом деревьев. Еще один человек погиб, пытаясь распилить упавшее на его машину дерево, сообщает newsru.co.il.

В Ирландии объявлена национальная чрезвычайная ситуация. Сегодня не работали школы и государственные учреждения. В результате шторма без электричества остались 360 тысяч домов и предприятий.

Власти обратились к населению с просьбой не выезжать из дома при отсутствии необходимости.