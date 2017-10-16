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Убита журналистка, обвинявшая президента Украины, председателя КНР, королей Марокко и Саудовской Аравии

 

Мальтийская журналистка и блогер Дафне Каруана Галиция, известная по обличительным материалам в отношении властей, погибла в результате взрыва бомбы в ее машине рядом с собственным домом, сообщает The Guardian.

По данным местных СМИ, 15 дней назад Каруана Галиция сообщила в полицию, что ей угрожают убийством.

Пока никто не взял на себя ответственность за убийство журналистки. Премьер-министр страны, который фигурировал в ее расследовании, назвал это преступление "варварской атакой".

Скандал вокруг "панамского досье" разгорелся после того, как в начале апреля 2016 года германская Sueddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых указывалось на широкое использование в мире офшорных схем для ухода от налогов. Скандал получил максимальную огласку - документы были опубликованы также многими СМИ, сотрудничающими с Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ).

В документах содержатся данные о причастности ряда известных мировых деятелей к уходу от налогов, отмыванию денег и другим махинациям. В частности, в этом списке фигурируют родственники или же близкие люди председателя КНР, президента Украины, королей Марокко и Саудовской Аравии, премьер-министра Великобритании. На основе этой публикации генпрокуратура Панамы начала расследование.

"Панамское досье" содержит 11,5 миллиона документов, свидетельствующих о наличии офшоров у 140 политиков и госслужащих из более 50 стран, в том числе 12 действующих и бывших мировых лидеров, которые использовали более 214 тысяч офшорных компаний.

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