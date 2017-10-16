Жители села Сагиан Шемахинского района не могут ночевать в своих домах. Причиной этого является оползень, который охватил весь район. Самой опасной территорией Шемахинского района, расположенного в оползневой зоне, является именно деревня Сагиан, сообщает ARB TV.

Согласно информации, ситуация в селе плачевная: заборы разрушены, потолки домов просели. Дождливая и холодная погода делает положение жителей еще более трудным.

Айдын Джафаров (житель деревни): «Никто не остается дома ночью, мы приходим днем, занимаемся домашними делами, а ночевать идем к соседям».

Самандар Асланова (также жительница села): «Мой дом треснул в семи местах. Не могу оставаться одна. Боюсь».

Некоторые семьи покинули свои дома. Сельский муниципалитет сообщил, что информация об аварийном состоянии домов доведена до соответствующих инстанций.