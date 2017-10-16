Нынешний армянский президент - один из немногих руководителей, высказывания, политические умозаключения которого в такой степени лишены оригинальности, что не вдохновляют комментатора. Они, как правило, однообразны и мало отличаются от того, что С.Саргсян утверждал еще будучи комсомольским вожаком или полевым командиром. Вот и сейчас, покинув место встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, он сообщил представителям армянской диаспоры в Женеве, что у него нет решения карабахской проблемы.

Вернее, оно есть и сводится к кличу, с которым он когда-то вдохновлял карабахских сепаратистов на силовой захват Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджана, изгнание ее граждан-азербайджанцев с их исконных земель. Этот свой клич армянский президент не постеснялся произнести в Женеве, к которому было приковано внимание не только Армении и Азербайджана, но и всей ЕС, всего западного мира.

Вот, оказывается, с чем прибыл на переговоры в Женеву армянский президент: «Единственным для нас решением является то, чтобы Карабах был вне состава Азербайджана”. Два президента – И.Алиев и С.Саргсян - встретились в столице Швейцарии непосредственно после вызова Каталонии. Надо ли напоминать о том, что каталонский сепаратизм – его вызывающие формы и содержания, преследуемые цели, не говоря о выдвигаемых требованиях, удивительно напоминают сей карабахский аналог, особенно по части непримиримости и наплевательского отношения к международному общественному мнению.

Можно сказать, ведущие европейские государства выступили единым фронтом против сепаратизма, нацеленного на раскол Испании, и таким образом опасность его новых очагов на континенте предотвращена. Невольно думается: эту бы решительность и это бы единство в 1988 году, когда заполыхало пламя сепаратизма в НКАО. Тогда бы и результаты «демократического» движения на Южном Кавказе были иными, а Армения, как и нагорно-карабахская автономия, пользовалась бы экономическими преференциями от сотрудничества с Азербайджаном, как это делает нынче Грузия, в которой также тамошние демократы вынашивали территориальные претензии к Азербайджану. Интересно, как бы поступил тогдашний главарь вооруженных отрядов карабахских сепаратистов С.Саргсян, если б единодушно избранный армянским народом Л.Тер-Петросян нашел бы мирный путь урегулирования межнационального конфликта? Это, разумеется, фантастическое предположение, тем не менее, каким был бы ответ тогдашнего С.Саргсяна, полевого командира? Ответ на этот вопрос может быть один: Левон Тер-Петросян лишился бы президентского кресла тогда, а не годы спустя, как это произошло в реальности. Об этом невольно думается, когда вчитываешься в соображения, с которыми нынешний армянский президент делился со своей диаспорой.

А что он им еще может сказать? Напомнить о голодающих селах оккупированной области, у которой только одна радость – новое название? Ну что ж, кормитесь Арцахом, соотечественники, как бы говорит истосковавшимся по нормальной жизни гражданам Армении их президент.

Не беда, ведь молодежь толпами бежит вон за пределы родной страны, Арцах-то наш! Стоп! Вот тут президент желаемое выдает за действительное. Оккупация есть оккупация, а теперь после Каталонии рассчитывать на единодушное понимание и поддержку агрессору будет трудно. И праздника сподвижникам Саргсяна придется ждать долго. Скорее всего, ни он, ни его террористы не дождутся этого дня. Эта тоска по легализации откровенного захвата территории соседней страны звучит и в речах армянского президента. Как только он говорит о сложности проблемы карабахского урегулирования, «у которого никогда не будет простого решения». Просто нужно было, пользуясь распадом великой страны, по-воровски проникнуть в чужой дом и по-бандитски расправляться с простыми карабахскими крестьянами.

А собственно, никто в Европе, не говоря уже об Азербайджане, и не рассчитывал на легкие решения. Президента Армении угнетает как раз то обстоятельство, что от него требуют повернуться лицом к реальности. Мир давно изменился, и в Европе уже убедились на собственном опыте, что какие бы решения не предлагались, сердцевина их в обязательстве обуздать сепаратизм.

Именно это беспокоит Саргсяна и бывших карабахских заговорщиков. Тактическую задачу свою он в Женеве решил, подтвердив неизменность своей позиции в этом плане и пообещав соотечественникам тянуть переговорную волынку неопределенно долго. Очень возможно, это обещание умиротворит граждан Армении. Но есть свидетельства, говорящие об обратном - желающих следовать обещаниям Саргсяна все меньше. И понять их можно, сколько можно жить в изоляции? Год, два, десятилетия? Но всегда находиться в изоляции здравомыслящая нация не пожелает.

Саргсян, однако, не знает здравомыслящих армян. Они, помимо прочего, не боятся заявлять, что хотят дружить с азербайджанцами, жить в мире с соседями. Желает ли Саргсян учитывать эти новые тенденции в сознании своих соотечественников или нет, уже не имеет никакого значения.