Победителя выборов в Австрии назвали «маленьким Гитлером»

Австрийские спецслужбы начали расследование в отношении немецкого сатирического журнала Titanic, который в день выборов в Национальный совет Австрии разместил у себя в Twitter фотографию председателя Австрийской народной партии и министра иностранных дел Себастьяна Курца, назвав его «маленьким Гитлером». Об этом пишет Der Standard.

Журнал опубликовал фотографию с изображением Курца, в области сердца которого нарисован прицел-перекрестие. Надпись на ней гласит: «Наконец-то свершилось. Убить маленького Гитлера. Путешествие во времени в Австрию».

Первыми возмутились пользователи Twitter, которые обратили внимание на это сообщение австрийской полиции. В МВД заявили, что вся информация по данному случаю передана в венское отделение Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом Австрии, ведется расследование.

Отметим, консервативная Австрийская народная партия, лидером которой является Себастьян Курц, по результатам подсчета голосов, набрала на парламентских выборах 36,5% голосов.