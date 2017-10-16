Ильхам Алиев поздравил нового президента Киргизии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительную телеграмму Сооронбаю Жээнбекову в связи с избранием его на пост президента, сообщает официальный сайт главы государства.
В поздравлении говорится: "Уважаемый господин Жээнбеков!
Поздравляю Вас в связи с избранием на пост президента Кыргызской Республики. Надеюсь, мы приложим совместные усилия в развитии и укреплении отношений традиционной дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в вашей будущей деятельности ради благосостояния киргизского народа".