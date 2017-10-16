Судья Алияр Агаев готов к провокациям армянских футболистов

Азербайджанский футбольный арбитр Алияр Агаев готов к тому, что армянские футболисты, играющие за македонский клуб «Вардар», могут провоцировать его и его коллег.

Как уже сообщал haqqin.az, бригада Агаева назначена на матч 3-го тура группового раунда Лиги Европы между «Вардаром» и испанским «Реал Сосьедадом». Встреча состоится 19 октября в Скопье и начнется в 21:00 по бакинскому времени. Помогать Агаеву будут Зейнал Зейналов, Рза Мамедов, Рагим Гасанов, Орхан Мамедов, а также резервный арбитр Мубариз Гашимов.

Пикантности ситуации добавляет то, что за «Вардар» играют два армянских футболиста – Ованес Амбарцумян и Тигран Барсегян. Оба являются игроками основного состава македонского клуба.

«О своем назначении на этот матч я узнал сегодня утром, - рассказывает Алияр Агаев в эфире телеканала «Идман Азербайджан». – Поэтому на подготовку конкретно к этим командам времени мало. Но мы и без того смотрим европейский футбол, знаем, кто и где играет. Это будет не первая моя игра, в которой будут играть армянские футболисты. Знаю, что за «Вардар» выступают армянские нападающий и защитник».

На вопрос, «могут ли армянские игроки во время матча организовать так называемую «кампанию» против Алияра Агаева», арбитр ответил: «Всего можно ожидать».

«Готов ли я к этому? Конечно, и я, и члены всей нашей бригады готовы пятикратно. Предстоит ответственная игра», - заявил рефери ФИФА.

В свою очередь известный в прошлом арбитр Асим Худиев не считает, что подобного рода провокации могут быть: «Не думаю, что футболисты «Вардара» до игры специально будут обсуждать бригаду арбитров».