США не принимают ни одной из сторон конфликта между официальным Багдадом и курдской автономией Ирака, но конфронтация между ними внушает обеспокоенность, сказал в ходе конференции для журналистов президент США Дональд Трамп. сообщает CNN Turk.
"Мы не принимаем ни одной из сторон в столкновении между курдами и Багдадом. Но нам не нравится сам факт, что они находятся в конфликте", — сказал он.
США не принимают ни сторону Багдада, ни Курдистана
США не принимают ни одной из сторон конфликта между официальным Багдадом и курдской автономией Ирака, но конфронтация между ними внушает обеспокоенность, сказал в ходе конференции для журналистов президент США Дональд Трамп. сообщает CNN Turk.