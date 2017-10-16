Футболисты мадридского «Атлетико» прибыли в Баку.



Самолет AZAL под названием «Карабах», который зафрахтовал испанский клуб для выполнения чартерного рейса из Мадрида в Баку, приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев примерно в 22:00.

После шестичасового полета футболистов в аэропорту ждали несколько азербайджанских поклонников, которые сфотографировались с главным тренером Диего Симеоне, футболистами Фернандо Торресом и Антуаном Гризманном.

Баку встретил гостей дождем. По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются и во вторник. А вот в день игры, 18 октября, обещают сухую погоду.

Делегацию «Атлетико» возглавил менеджер Клементе Вильяверде. Президент клуба Энрике Серезо прибудет в Баку во вторник. Вместе с основной командой прилетели и футболисты молодежной команды «Атлетико», которые сыграют с «Карабахом» в рамках юношеской лиги УЕФА, а также журналисты и 30 болельщиков.

«Атлетико» остановился в отеле Hilton. Во вторник вечером команда проведет предматчевую тренировку на Бакинском Олимпийском стадионе.