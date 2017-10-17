Правительственные силы Ирака, не встречая особого сопротивления курдских пешмерга, вышли к окраинам Киркука.

Еще сутки назад командование вооруженных сил курдской автономии заявляло, что будет защищать провинцию и ее столицу, Киркук, «до последнего бойца». Но всего за несколько часов сегодняшнего дня войска центрального правительства Ирака прошли через позиции курдских сил как нож сквозь масло. И к моменту, когда вы будете читать эти строки, иракская армия и спецназ уже установили контроль над военно-воздушной базой К1, нефтяным месторождением «Баба Гюргюр», офисом North Oil Company, аэропортом «Хюррийет» в Киркуке и, что самое пикантное, базой 70-й бригады сил пешмерга.

А на окраинах Киркука агитаторы из Багдада через громкоговорители уже убеждают бойцов курдских вооруженных формирований добровольно оставить свои позиции и «оказать содействие законному правительству страны в восстановлении конституционного порядка на территории провинции».

При этом они совершенно не проявляют желания продолжить продвижение к центру города, где местные курды, включая бойцов пешмерга и срочно прибывших им на подмогу откровенных противников официального Эрбиля - разведывательно-диверсионных групп вооруженного крыла Рабочей партии Курдистана - готовятся к уличным боям.

Уроки Мосула, где в этих самых уличных боях были перемолоты элитные подразделения иракской армии, Багдад усвоил прекрасно. И во второй раз добровольно соваться в мясорубку не хочет. Перед правительственными войсками не ставится задача овладения Киркуком – достаточно выйти на его окраины, взять город в кольцо, но при этом оставить коридор для эвакуации отрядов пешмерга и тех курдов, кто захочет отсюда уйти.

По большому счету правительственным войскам и нет никакой необходимости геройствовать при штурме – отряды пешмерга, к вящему изумлению их командиров, исправно получают приказы покинуть свои позиции и не вступать в боестолкновения с иракской армией. Под самым благовидным предлогом – превосходство противника в живой силе и технике настолько подавляющее, что любое сопротивление иракскому катку, в котором 350 единиц бронетехники, является откровенным самоубийством.

Командиры пешмерга откровенно ошарашены подобными приказами, но исправно их выполняют. Авторитет Барзани в частности и командования в Эрбиле в целом стремительно падает, но руководство Иракского Курдистана это пока мало беспокоит – идет политический торг с Багдадом, Анкарой и Тегераном, ставки в котором столь высоки, что на настроения пешмерга можно пока не обращать внимания – есть более серьезные проблемы.

Ну а тем, кто так уж сильно хочет биться за Киркук как часть будущего независимого Курдистана – Эрбиль рекомендует передислоцироваться на юг провинции, где действительно происходят вооруженные столкновения и где наступают отряды шиитского ополчения Хашди-Шаби. В рядах которых уже замечены советники из иранского Корпуса стражей исламской революции, а общее руководство осуществляет легендарный командир «Аль-Кодс» бригадный генерал Касем Сулеймани. Который одновременно с решением вопросов военного характера еще и ведет крайне засекреченные переговоры с местными шиитами-туркоманами, а также - представителями некоторых курдских кланов, оппозиционных Барзани.

Внешне развитие ситуации в Киркуке выглядит достаточно странным, особенно если вспомнить воинственные заявления Багдада и Эрбиля, сделанные буквально пару дней назад. Но между этими заявлениями и нынешними действиями сторон было 15 октября, когда состоялись переговоры между президентом Ирака Фуадом Масумом и лидером Иракского Курдистана Масудом Барзани.

Иракские, курдские и некоторые другие масс-медиа – в том числе и Аль-Джазира – утверждают, что они закончились безрезультатно. Поскольку, дескать, иракская сторона требовала от Эрбиля в качестве предварительного условия переговоров по статусу Киркука отказаться от итогов референдума 25 октября. Что, якобы, было с гневом отвергнуто представителями Иракского Курдистана, заявившими, что они к переговорам готовы, но только без всяких предварительных условия.

Но, судя по происходящему сейчас в Киркуке, картинка, предложенная нам масс-медиа, действительности полностью не соответствует. Можно с уверенностью утверждать, что определенные договоренности все же были достигнуты. И главная из них заключалась в том, что иракская сторона при поддержке Турции и Ирана поможет сохранить и Барзани лично, и всему руководству Иракского Курдистана предоставит поле для политического маневра. То есть – создаст условия, при которых начало переговоров Эрбиля с Багдадом будет не актом «предательства исконных чаяний курдов о независимом государстве», а вынужденным и временным шагом, на который Барзани вынужден пойти «под давлением внешних обстоятельств».

И если при этом удастся подставить под удар правительственных войск лояльного Ирану шиитского ополчения или турецкого спецназа отряды Рабочей партии Курдистана, устремившиеся сейчас в Киркук – будет вообще замечательно, ведь для нынешнего руководства КРАИ это противник куда более опасный, чем коалиция Анкары, Багдада и Тегерана. С ними договориться еще можно, а вот для ПКК Барзани и его команда – национал-предатели, заслуживающие только одного наказания – смерти.

Подавляющее превосходство противника в живой силе и технике, поддержка Багдада Вашингтоном, желание сохранить пешмерга для будущих боев, пятая колонна туркоманов в сельских районах провинции Киркук – вполне убедительные аргументы, которые Барзани будет сейчас озвучивать своим политическим оппонентам. Большая часть из них - предельно адекватны, прагматичны и понимают, что Эрбилю в настоящее время о независимости мечтать можно, но двигаться в этом направлении – чревато.

И странная война в Киркуке - по мнению затеявшего эту игру руководства Иракского Курдистана - должна убедить колеблющихся в курдских элитах, что с практической реализацией итогов референдума 25 сентября стоит повременить, отложив конкретику до лучших времен, дожидаться которых курды должны, естественно, под властью Барзани и его команды.