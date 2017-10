Неизвестный напал с ножом на людей на станции метро Parsons Green в Лондоне, сообщает The Independent.

В результате инцидента погиб один мужчина, еще двое доставлены в больницу.

По сведениям газеты, Скотланд-Ярд не связывает данную атаку с терроризмом.

Parsons Green knife attack: One dead and two injured in stabbing at London station https://t.co/ouu4UVYxDC pic.twitter.com/iEDnusGCaf