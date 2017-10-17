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Еще одно нападение на полицейского в Баку

 

Жертвой очередной пьяной драки, зафиксированной в известном столичном ресторане "Оазис", стал сотрудник Бинагадинского районного управления охраны. Об этом Спутнику сообщили в правоохранительных органах Бинагадинского района.

В воскресенье ночью посетители расположенного на территории восьмого микрорайона ресторана - жители Баку Рустам Джафаров (1988 года рождения), Рамиз Бабазаде (1992 года рождения) и житель Сумгаита Мехрали Джафаров (1989 года рождения) в нетрезвом состоянии устроили драку.

Находившийся в заведении сотрудник Бинагадинского районного управления охраны МВД АР сержант полиции Гасанзаде Туралбек попытался призвать хулиганов к порядку. Однако в потасовке один из участников драки напал на полицейского и ударил его, после чего скрылся с места происшествия.

В ходе расследования выяснилось, что напал на полицейского Джафаров. Сотрудники 5-го отделения полиции задержали его и привлекли к уголовной ответственности по статье 221 (хулиганство) Уголовного кодекса АР.

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