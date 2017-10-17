Власти Турции освободили из-под стражи жену и дочь сотрудника американского консульства в Стамбуле, задержанных на прошлой неделе по подозрению в связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, сообщает Anadolu.
Посольство США в Анкаре ранее заявило, что правительство США выражает обеспокоенность арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией.
В Турции освободили родственников американского дипломата
Власти Турции освободили из-под стражи жену и дочь сотрудника американского консульства в Стамбуле, задержанных на прошлой неделе по подозрению в связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, сообщает Anadolu.