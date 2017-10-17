88-летнюю женщину приговорили к тюрьме за отрицание Холокоста

Суд в Берлине приговорил 88-летнюю жительницу земли Северный Рейн - Вестфалия Урсулу Хафербек к шести месяцам тюрьмы за отрицание Холокоста. Неоднократно судимая Хафербек была также признана виновной в разжигании межнациональной розни, сообщает Дойче велле.

По информации суда, в январе 2016 года женщина публично заявляла, что Холокоста не существовало. Она также отрицала массовые убийства в газовых камерах в концлагере Освенцим, заявляя, что в этом факте "нет ничего правдивого". Во время перерыва в заседании суда Хафербек повторила свою точку зрения.

Адвокат подсудимой настаивал на том, что судебное преследование Хафербек является нарушением права на свободу мнений. Сама Хафербек утверждала, что ее высказывания были цитатами из книги, которую она продемонстрировала в зале суда. Однако суд счел, что все сказанное женщиной было "ее собственной речью".