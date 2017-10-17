Столкновения между армией Ирака и ИГИЛ в Киркуке

Вооруженные столкновения между подразделениями иракской армии и сторонниками группировки "Исламское государство" произошли на северо-западе провинции Киркук, в которой правительственные войска начали кампанию по восстановлению стабильности, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.



Стычки с экстремистами прошли в районе Ад-Дибс. Однако до сих пор никаких сведений от официальных представителей иракской армии по данному поводу не поступало.

Со своей стороны СМИ курдской автономии утверждают, что поблизости от Ад-Дибса боевики захватили две деревни. Отмечается, что радикалы напали на эти населенные пункты после того, как из них были выведены курдские отряды пешмерга.

Появление фанатиков из ИГ стало полной неожиданностью для населения района. По мнению ряда экспертов, опрошенных СМИ, радикалы воспользовались конфликтом между пешмерга, отвечающими за безопасность в этой провинции, и иракской армией.