Строго рассчитанная игра генсека Совета Европы, который ПАСЕял бурю на Азербайджан, - всего лишь фрагментарная часть большого геополитического маневра против официального Баку со всеми присущими этому коварному и вероломному плану разнузданным грязным пиаром, фейковыми статьями, подлыми провокациями. О мнимой тайной закулисе генсека Т.Ягланда подозревают не только ПАСЕ-нки Европы, но и в кулуарах бакинского истеблишмента. Впрочем, глава украинской делегации в Парламентской Ассамблеи Совета Европы Владимир Арьев во время осенней сессии лично обвинил генсека в предательстве европейских ценностей. Как известно, господин Ягланд удивил не одну Украину, а весь цивилизованный Запад, выступив за возвращение лишенной голоса в Ассамблеи после аннексии Крыма российской делегации.

А как же повели себя коллеги депутата В.Арьева во время прений вокруг откровенно заказной и слитой из секретариата «резолюции» о ситуации с правами человека в Азербайджане?

Поведение украинской делегации вызвало в Баку не только удивление, но и множество вопросов. Это не поддается логическому объяснению, ибо вступает в противоречие не только с позицией официального Киева, но идет вразрез с духом украино-азербайджанских отношений.

Азербайджан успел завоевать реноме государства с последовательной внешней политикой. Официальный Баку ни при каких обстоятельствах в угоду политическим интересам, либо экономическим преференциям, не нарушал фундаментальные принципы своей внешнеполитической доктрины. В первую очередь, речь идет об основополагающем принципе международного права – территориальной целостности и нерушимости границ государств. Правительство Азербайджана четко обозначило свою позицию и по вопросу территориальной целостности Украины еще в марте 2014 года. В отличие от Армении и других десяти стран, проголосовавших против резолюции Генассамблеи ООН о поддержке целостности Украины, Азербайджан был в числе стран, выступивших за недопустимость пересмотра нынешних границ Украины.

Политическая поддержка Украине со стороны Азербайджана не ограничивалась одной площадкой ООН. Буквально несколько дней назад, 8 октября, в Тбилиси состоялось юбилейное заседание министров иностранных дел стран ГУАМ, на котором Азербайджан вновь выступил в поддержку территориальной целостности Украины.

Одновременно стремительно развивались и двусторонние отношения между странами. Более того, особый интерес к развитию отношений проявлялся именно с украинской стороны. В июле 2016 года состоялся весьма многообещающий визит президента П.Порошенко в Баку, и на встрече с президентом И.Алиевым были определены важные направления для стратегического партнерства в экономической, особенно в транспортной сфере. Президенты подписали межгосударственные документы в области таможенной политики и скрепления социо-культурологических уз.

А глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин посетил Баку аккурат накануне скандальной сессии ПАСЕ – 2-3 октября сего года. И его принимал президент И.Алиев.

Складывалось первичное, неложное, ненадуманное впечатление, что Украина искренне заинтересована в углублении партнерства. Президента И.Алиева несколько раз, причем упорно приглашали посетить Украину. Тот же Климкин буквально на днях особо отметил, что в Киеве с нетерпением ждут визита И.Алиева.

И вот на фоне этой абсолютной политической идиллии все украинские депутаты, участвовавшие в прениях ПАСЕ по антиазербайджанской резолюции, проголосовали против официального Баку. Борислав Береза, Юлий Левочкин, Сергей Соболев, Олена Сотник, Леонид Емец проголосовали за принятие антиазербайджанских резолюций, пролоббированных проармянскими кругами и генсеком Ягландом.

Более того, вышеуказанные депутаты в довольно агрессивной форме выступили и проголосовали против элементарных поправок к резолюциям, на которых настаивала азербайджанская делегация.

Однако активнее всех проявила себя молодая депутатша-адвокат Олеся Сотник, возглавляющая в настоящее время Комитет ПАСЕ по правовым вопросам. Именно 34-летняя Сотник в странной манере «либерального мэтра» позволяла себе выступать с нравоучениями в адрес нашей страны. Более того, она открыто выступила со специальным докладом в поддержку резолюции против Азербайджана (См. запись дебатов, начиная с 9.20 секунды). Госпожа Сотник зашла так далеко, что выступила в тандеме с ярым противником Азербайджана проармянским лоббистом Питером Омтзигом (См. запись дебатов, начиная с 60 минуты).

Официальный Баку очень чувствительно относится к таким ситуациям, и вот такое ничем не объяснимое и не мотивированное, агрессивное и негативное отношение со стороны украинской делегации не может не вызывать недоумений. Мы ждем объяснений с украинской стороны на эти откровенно недружественные действия…