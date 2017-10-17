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Ассанж пообещал €20 тысяч за сведения об убийцах журналистки на Мальте

 

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж предлагает €20 тысяч за информацию, которая поможет найти возможных убийц журналистки Дафне Каруаны Галиции, погибшей на Мальте. Об этом он написал в своем Twitter, передает ТАСС.

По данным агентства ANSA, журналистка погибла в понедельник в результате взрыва автомобиля. Детали инцидента неизвестны, однако местная пресса квалифицирует ЧП как убийство. По информации телеканала Rai News 24, журналистка вела блог, в котором критически отзывалась о правительстве, уличая правящую элиту в коррупции.

"Пришел в ярость, узнав, что мальтийская журналистка и блогер Дафне Каруана Галиция была убита этим вечером недалеко от собственного дома с помощью бомбы. Я предлагаю награду в €20 тысяч за информацию, которая поможет осудить ее убийц", - написал Ассанж.

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