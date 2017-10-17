Генсек ООН о встрече Алиева и Саргсяна

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш воодушевлен итогами встречи лидеров Азербайджана и Армении — Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна, которая состоялась в понедельник в Женеве. Об этом сообщил журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

А.Гутерриш призвал обе страны развивать этот успех, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Серж Саргсян обсудили в ходе переговоров в Женеве процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Встреча состоялась по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ и проходила в постоянном представительстве Швейцарии при Отделении ООН и других международных организациях.