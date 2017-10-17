Подписаться на уведомления
 

Азербайджанские позиции обстреляли из пулеметов

 

ВС Армении за минувшие сутки 105 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта 105 раз», - говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.

122 просмотров


Старости
Левон Аронян: «Отец азербайджанского шахматиста позвонил мне и попросил ничью»
Левон Аронян: «Отец азербайджанского шахматиста позвонил мне и попросил ничью»
Наша погода
Сегодня 13° / 9°
18 Окт 18° / 11°
19 Окт 19° / 13°
20 Окт 19° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   2.008 AZN
1 RUB   =   0.0297 AZN

Новостная лента

На Филиппинах отбили город у ИГИЛ
ИГИЛ готовило теракт на концерте Киркорова
Новый глава Дагестана начинает строить мост в Азербайджан
Американец взорвал дом с супругой ради женитьбы на россиянке
Мировые цены на нефть стабильны
Азербайджанские позиции обстреляли из пулеметов
Евро продолжает дешеветь
Генсек ООН о встрече Алиева и Саргсяна
Ассанж пообещал €20 тысяч за сведения об убийцах журналистки на Мальте
Украинские депутаты нанесли удар в спину Азербайджана мы ждем объяснений
Столкновения между армией Ирака и ИГИЛ в Киркуке
Самые опасные для женщин города
88-летнюю немку приговорили к тюрьме за отрицание Холокоста
Германия приостановила военную помощь курдам
Еще одно нападение на полицейского в Баку
В Турции освободили жену и дочь американского дипломата
В Лондоне мужчина с ножом напал на прохожих есть погибший и раненые
Как слили Курдистан актуальный комментарий
Торрес и Гризманн в окружении азербайджанских фанатов «Атлетико» уже в Баку; фото
США ни на стороне Багдада, ни Курдистана
Судья Алияр Агаев готов к провокациям армянских футболистов
Ильхам Алиев поздравил нового президента Киргизии
Победителя выборов в Австрии назвали «маленьким Гитлером»
На что рассчитывает Саргсян оперативный комментарий
Оползень в Шемахе: десятки домов под угрозой Видео
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться