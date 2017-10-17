Мировые цены на нефть стабильны

После существенного скачка накануне на фоне возросшей напряженности на Ближнем Востоке нефтяные цены на сегодня стабильны.

Стоимость марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени выросла на $0,01 (0,02%) - до $57,83 за баррель. К закрытию предыдущей сессии контракт подорожал на $0,65 (1,14%) - до $57,82 за баррель.

Цена на марку WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,08 (0,15%) - до $51,79 за баррель. Во вторник стоимость этих контрактов выросла на $0,42 (0,82%) - до $51,87 за баррель.