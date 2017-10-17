Подписаться на уведомления
 

Мировые цены на нефть стабильны

 

После существенного скачка накануне на фоне возросшей напряженности на Ближнем Востоке нефтяные цены на сегодня стабильны.

Стоимость марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени выросла на $0,01 (0,02%) - до $57,83 за баррель. К закрытию предыдущей сессии контракт подорожал на $0,65 (1,14%) - до $57,82 за баррель.

Цена на марку WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,08 (0,15%) - до $51,79 за баррель. Во вторник стоимость этих контрактов выросла на $0,42 (0,82%) - до $51,87 за баррель.

101 просмотров


Старости
Левон Аронян: «Отец азербайджанского шахматиста позвонил мне и попросил ничью»
Левон Аронян: «Отец азербайджанского шахматиста позвонил мне и попросил ничью»
Наша погода
Сегодня 13° / 9°
18 Окт 18° / 11°
19 Окт 19° / 13°
20 Окт 19° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   2.008 AZN
1 RUB   =   0.0297 AZN

Новостная лента

На Филиппинах отбили город у ИГИЛ
ИГИЛ готовило теракт на концерте Киркорова
Новый глава Дагестана начинает строить мост в Азербайджан
Американец взорвал дом с супругой ради женитьбы на россиянке
Мировые цены на нефть стабильны
Азербайджанские позиции обстреляли из пулеметов
Евро продолжает дешеветь
Генсек ООН о встрече Алиева и Саргсяна
Ассанж пообещал €20 тысяч за сведения об убийцах журналистки на Мальте
Украинские депутаты нанесли удар в спину Азербайджана мы ждем объяснений
Столкновения между армией Ирака и ИГИЛ в Киркуке
Самые опасные для женщин города
88-летнюю немку приговорили к тюрьме за отрицание Холокоста
Германия приостановила военную помощь курдам
Еще одно нападение на полицейского в Баку
В Турции освободили жену и дочь американского дипломата
В Лондоне мужчина с ножом напал на прохожих есть погибший и раненые
Как слили Курдистан актуальный комментарий
Торрес и Гризманн в окружении азербайджанских фанатов «Атлетико» уже в Баку; фото
США ни на стороне Багдада, ни Курдистана
Судья Алияр Агаев готов к провокациям армянских футболистов
Ильхам Алиев поздравил нового президента Киргизии
Победителя выборов в Австрии назвали «маленьким Гитлером»
На что рассчитывает Саргсян оперативный комментарий
Оползень в Шемахе: десятки домов под угрозой Видео
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться