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Американец взорвал дом с супругой ради женитьбы на россиянке

 

Стивен Пирус, 59-летний житель штата Висконсин, который, по версии следствия, убил жену и взорвал собственный дом, планировал жениться на россиянке, сообщает NBC со ссылкой на  документы по уголовному делу.

Преступление было совершено в августе в городе Мадисон. Как полагает следствие, мужчина застрелил жену, после чего открыл бытовой газ в подвале и взорвал дом, чтобы замести следы злодеяния. Обнаружив мертвое тело, полиция установила, что погибшая умерла насильственной смертью, после чего Пирус был арестован и обвинен в убийстве, поджоге и опасном поведении. На допросе мужчина заявил, что супруга сама попросила ее убить, так как страдала от депрессии.

Согласно материалам полиции, в ходе обысков и изучения  личной переписки Пируса следователи нашли откровенные фото девушки по имени Ольга из России, а также сообщения, в которых вдвоем они обсуждают ее переезд в США и их будущую свадьбу. Отмечается, что Ольга побывала в Висконсине два года назад, тогда же, по-видимому, и познакомившись с Пирусом. Вернуться к нему девушке помешали проблемы с визой.

Очередные слушания по делу Пируса запланированы на 1 ноября.

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