ИГИЛ готовило теракт на концерте Киркорова

Боевики запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ) готовили теракт на концерте певца Филиппа Киркорова. Об этом стало известно РБК.

Задержанные 14 октября в Махачкале террористы местной ячейки ИГ намеревались взорвать три самодельных взрывных устройства на концерте Киркорова 6 июля. Об этом изданию сообщил источник, близкий к Федеральной службе безопасности России (ФСБ). Замыслы экстремистов не были реализованы, но что им помешало, источник не уточнил.

По его словам, в тот же день 30-летний Габибула Халдузов, глава махачкалинской ячейки, предложил другим преступникам — Самиру Ибрагимову и Хидирнеби Казуеву — напасть на сотрудников патрульно-постовой службы полиции в парке имени 50-летия Октября, отобрать их оружие и скрыться.

14 октября Халдузов, Казуев и Ибрагимов были задержаны в Махачкале и Москве. Также был задержан еще один человек, имя которого не называется. По данным Национального антитеррористического комитета, все они — выходцы из Дагестана. Все задержанные работали на стройках в столице Дагестана, а в июле присягнули на верность главе ИГ по интернету.