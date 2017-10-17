На Филиппинах отбили город у ИГИЛ

Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил об освобождении города Марави от боевиков, связанных с террористической группировкой "Исламское государство", сообщил телеканал CNN Philippines.

По словам Дутерте, правительство полностью вернуло себе контроль над городом. "Тем самым я объявляю об освобождении Марави", — приводит телеканал слова руководителя страны.

Ранее глава минобороны Филиппин Делфин Лорензана сообщил о ликвидации нескольких действовавших в городе главарей боевиков.

В мае Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей ИГ группировкой. Дутерте отметил, что военное положение в Минданао может продлиться год. Основным местом боевых действий здесь остается собственно город Марави, в боях за овладение которым участвовали около 500 боевиков "Мауте".

Сообщалось, что с мая в сражениях с исламистами правительственные силы Филиппины потеряли уже более 160 военнослужащих убитыми и более 1,7 тысячи раненными, в свою очередь ликвидировав 817 боевиков.