Трамп едет в Корею

Президент США Дональд Трамп посетит Республику Корея (РК) с визитом, который пройдет с 7 по 8 ноября. Об этом во вторник на брифинге для журналистов сообщил Пак Су Хён - официальный представитель южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина, передает ТАСС.

"Ранее планировалось, что Трамп с супругой проведут в нашей стране три дня, но затем было принято решение о том, что визит начнется ранним утром 7 ноября", - отметил Пак Су Хён. По его словам, пересмотр времени визита обусловлен тем, что в случае, если б лидер США с женой прибыли в страну именно поздним вечером 6 ноября, как то намечалось первоначально, южнокорейская сторона не смогла бы обеспечить ему "соответствующий дипломатический протокол".

По мнению наблюдателей, в ходе переговоров президенты обсудят вопросы двусторонних политических и торгово-экономических отношений, а также пути решения проблемы с ракетно-ядерной программой КНДР.